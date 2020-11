Tiago Pinto chiama Mendes e allontana Raiola. Corso a Coverciano per diventare ds

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto sarà il prossimo direttore sportivo della Roma, e se non è stato annunciato dal club giallorosso con quella mansione specifica è solo perchè il portoghese è sprovvisto della qualifica. Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Ecco perchè l’ex dirigente del Benfica, che comincerà a lavorare a Trigoria dal prossimo gennaio, parteciperà al corso a Coverciano per poter lavorare come direttore sportivo. Nell’attesa la Roma lo ha tesserato come “General Manager”, anche per dargli subito forza all’interno del club.

Inevitabilmente, scrive Il Messaggero, il suo arrivo cambierà alcuni equilibri, interni ed esterni. Non è un mistero che negli ultimi anni la Roma, oltre ad avvalersi della collaborazione di due agenti molto vicini al Ceo Fienga, si sia appoggiata spesso e volentieri a Raiola. Perché Mino nella Roma controlla attualmente Kluivert, Mkhitaryan, Calafiori e Karsdorp (anche se non ufficialmente) e sia quando arrivò nella Capitale che adesso che è in prestito al Leicester, c’è sempre la sua regia nei trasferimenti di Under.

Pinto invece chiama Mendes. Basta andare a vedere l’influenza della GestiFute, società di procure calcistiche, nelle operazioni in entrata e uscita del Benfica dove direttamente o indirettamente c’è sempre lo zampino del potente manager portoghese. Inevitabile che un legame così solido, costruito nei tre anni di direzione a Lisbona, Pinto lo manterrà e trasferirà anche a Trigoria. E in questo contesto, appare difficile all’orizzonte una convivenza – seppur esterna – tra Mendes e Raiola. Dinamiche che saranno più chiare nei prossimi mesi.

Fonte: Il Messaggero