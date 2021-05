FONSECA: “E’ un momento difficile. A inizio stagione in molti davano la Roma al settimo posto, era un segnale”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca commenta la prestazione della sua squadra al termine di Sampdoria-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

La squadra sembra essersi arresa…

“Sì. E’ un momento difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dopo quando stava per finire abbiamo sofferto quel gol che è quasi abituale per noi, e dopo non abbiamo avuto forza di reagire. Ma il primo tempo è stato buono”.

C’è ancora un rapporto tra lei e la squadra?

“Dobbiamo capire il momento, che è difficile. Stiamo passando un momento difficile”.

Non è stato un errore puntare tutta la stagione sull’Europa League?

“Fino a marzo eravamo in corsa su tutti e due i fronti. Oggi abbiamo giocato senza dieci giocatori, a marzo ci sono mancati giocatori difficile da sostituire ed è stato un problema”.

I problemi fisici da cosa derivano? Un problema di preparazione, di recupero, o di cosa?

“Non dell’allenamento, con due giorni tra le partite è solo recupero dei giocatori. Non avevamo tempo per preparare bene chi stava tornando. Ma a Manchester non avevamo altra possibilità di farli giocare, se erano pronti”.

Secondo lei la rosa che ha a disposizione può stare nelle prime quattro o è sotto?

“Io mi ricordo che a Sky hanno fatto una previsione a inizio campionato e tutti mettevano la Roma in settima posizione. Questo era un segnale. Ma potevamo fare di più. Non abbiamo avuto Smalling, Zaniolo. Con tutti i giocatori avremmo potuto fare di più”.

PAULO FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Cosa sta succedendo?

“È un momento difficile per la squadra dopo Manchester. Abbiamo iniziato bene, poi a fine primo tempo abbiamo sbagliato in una situazione difficile da comprendere. Il momento è questo”

Il problema è psicologico?

“Quando ci sono momenti di questo genere non è facile far capire alla squadra che non è facile, ho visto che i ragazzi hanno lottato. Non è facile reagire quando c’è un problema”.

Classifica complicata.

“Dobbiamo pensare alle prossime partite”

Come si affronta il Manchester?

“Speriamo di recuperare qualche giocatore. Dobbiamo pensare di recuperarne qualcuno”.

Le assenze hanno influito?

“Quando noi abbiamo fuori dieci giocatori che sono importanti per la squadra, diventa complicato. I ragazzi hanno lottato, se si tolgono i principali giocatori da altre squadre succede questo”.

Come mai ha scelto Fuzato?

“Devo dire che ha fatto una buona partita. Ho parlato con Marco, non abbiamo Pau Lopez, dobbiamo gestire Antonio e questa situazione”.

La squadra la segue ancora?

“Non ho dubbi su questo, il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, il momento è difficile e dobbiamo continuare a lottare”.