SAMPDORIA-ROMA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sprofonda, sconfitta a Marassi per due a zero da una Sampdoria che non aveva niente da chiedere al suo campionato.

Prestazione di una mediocrità preoccupante quella vista oggi: non si salva davvero nessuno. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Luigi Ferraris e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Fuzato 5,5 – Entra con buon piglio in campo. Sul gol di Silva però è tutt’altro che irreprensibile. Qualche parata scolastica che non basta a salvare la sua prestazione.

Mancini 5 – Ci mette più il fisico che i piedi. Ruvido. Si becca il solito giallo, che gli costa l’ennesima squalifica.

Smalling 5 – Deve riprendere la condizione migliore. Spaesato, macchinoso, spesso fuori posizione.

Kumbulla 5 – Doppio scivolone tra il grottesco e lo iellato che la Roma paga a caro prezzo. Poco preciso negli interventi, troppo falloso. Dal 64′ Ibanez 5,5 – Ingresso in campo che non cambia l’inerzia del match.

Santon 5 – Quando viene attaccato va in affanno. Si dimostra non all’altezza della situazione. Dal 68′ Karsdorp 5,5 – Entra a partita ormai segnata.

Cristante 5 – Torna a giocare a centrocampo, ma non lo fa a livelli accettabili. Troppi palloni sbagliati.

Villar 5 – Solita inconsistenza. Dal’86’ Darboe sv – In bocca al lupo a questo ragazzo che esordisce in una gara che sarà indimenticabile solo per lui.

Bruno Peres 5 – Con lui e Santon in campo, la Roma fa tutto tranne che incidere sulle corsie esterne.

Mkhitaryan 5 – Non ha più lo spunto dei tempi migliori, ma inventa un paio di assist illuminanti che dovevano essere sfruttati meglio. Perde però troppi palloni a centrocampo.

Borja Mayoral 5,5 – Il più pericolo dei suoi nella prima frazione, con Tonelli che per due volte gli cancella il gol. Nella ripresa segna un bel gol, ma irregolare. Dal 68′ Pastore 5,5 – Ultimi venti minuti nei quali tocca un paio di palloni.

Dzeko 5 – Segna due gol in netto off-side. L’unica palla gol in posizione regolare però la calcia sull’esterno della rete. Sbaglia anche un calcio di rigore.

PAULO FONSECA 5 – Se la squadra vista oggi è tristemente mediocre, l’allenatore non fa niente per cercare di risollevare le sorti di questa Roma piccolissima. Prosegue senza sosta il tracollo verso il baratro a cui tutti dentro al club assistono in colpevole silenzio.

Giallorossi.net – A. Fiorini