(LIVE!) SAMPDORIA-ROMA: 0-0

SAMPDORIA ROMA FORMAZIONI E CRONACA – La Roma si rituffa in campionato dopo la batosta rimediata sul campo di Manchester. I giallorossi affrontano la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri con l’unico obiettivo rimasto: quello di arrivare settimi e conservare un posticino in Europa con la partecipazione alla Conference League.

Fonseca, il cui destino è segnato da tempo, chiede ai suoi ragazzi di essere professionisti fino all’ultimo e di onorare questo finale di campionato. Ma la Roma, decimata dagli infortuni, troverà gli stimoli per concludere decorosamente la propria stagione? Una prima risposta l’avremo oggi a Marassi.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

35′ – ANCORA SAMP! Stavolta è Thorsby ad avere la palla giusta in area dopo un rimpallo, il suo destro è centrale e viene respinto da Fuzato.

34′ – OCCASIONE SAMP: Mkhitaryan sbaglia un retropassaggio, Damsgaard serve Verre tutto solo al limite, il suo sinistro esce di un nulla a lato!

32′ – Ammonito Cristante per un intervento in ritardo su Colley.

28′ – Dzeko va in gol ma in posizione di fuorigioco. Il Var conferma l’off side.

20′ – Roma più pericolosa in questo avvio, con Dzeko e Mayoral che sembrano trovarsi a loro agio in questo nuovo sistema di gioco. Samp per ora che non ha mai creato problemi a Fuzato.

13′ – OCCASIONE ROMA! Ancora Borja Mayoral, stavolta col sinistro, a calciare in porta dopo un cross basso di Santon dalla destra, altro salvataggio decisivo di Tonelli che con la schiena respinge la palla destinata a entrare in porta!

10′ – Primi dieci minuti equilibrati, nessuna delle due squadre per ora è riuscita a prendere il controllo delle operazioni.

2′ – OCCASIONE ROMA! Mancini lancia Mayoral in area, lo spagnolo si sposta la palla sul destro e calica a incrociare, salvataggio prodigioso di Tonelli in angolo!

0′ – Fischia Sacchi, comincia Sampdoria-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL LUIGI FERRARIS

Ore 19:45 – La Roma annuncia il suo schieramento titolare con un tweet che riportiamo di seguito.

Ore 19:40 – La Sampdoria annuncia la propria formazione ufficiale, eccola: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard, Jankto; Verre; Gabbiadini

Ore 19:25 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma che scenderà in campo per affrontare la Samp, questo l’undici: Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Santon; Mkhitaryan; Borja Mayoral, Dzeko.

Ore 18:45 – Cielo nuvoloso sopra Genova, ma il tempo non promette pioggia. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

SAMPDORIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini. All.: Ranieri.

A disp.: Ravaglia, Letica, Ferrari, Yoshida, Regini, Askildsen, Candreva, Quagliarella, Ekdal, La Gumina, Keita, Ramirez.

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Santon; Mkhitaryan; Borja Mayoral, Dzeko. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Farelli, Juan Jesus, Ibanez, Fazio, Reynolds, Karsdorp, Darboe, Ciervo, Pastore.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

GUARDALINEE: Raspollini e Zingarelli.

IV: Ros.

VAR: Irrati.

AVAR: Liberti.

Giallorossi.net – A. Fiorini