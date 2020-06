Fonseca insiste, vuole Pedro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fonseca insiste per avere Pedro Rodriguez, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). E’ lui, nel rapporto qualità/prezzo, il giocatore che gli serve per completare l’attacco.

La Roma è convinta di poterlo accontentare, grazie a un intermediario di fiducia che da settimane ha affiancato Petrachi nell’opera di persuasione. Ci sono tutte le premesse perché l’affare vada in porto, con un contratto di due stagioni e opzione per la terza.

Ma serve pazienza, almeno qualche settimana, perché la Roma deve prima vendere giocatori e aumentare la liquidità. Fonseca è appunto convinto che con un calciatore esperto la squadra possa salire di livello, per questo ha dato il via libera alle cessioni di alcuni giovani (Under in particolare, Kluivert gli piace di più) nella speranza di allenare giocatori abituati alle tensioni delle grandi partite.

Fonte: Corriere dello Sport