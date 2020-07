FONSECA: “Siamo in un buon momento. Tutti ci chiedono di vincere l’Europa League ma non sarà facile. Il nuovo modulo? Io preferisco l’altro sistema”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato di Torino-Roma e la prestazione dei suoi calciatori. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Sette risultati utili consecutivi, ancora una serata con una produzione offensiva importante. La sua squadra è nella forma giusta nel momento giusto, visto anche l’impegno con il Siviglia?

Sicuramente siamo in un buon momento, anche oggi abbiamo creato molte occasioni per fare risultato. Penso che la squadra sta bene. Ora abbiamo la partita con la Juventus, ma dobbiamo iniziare a pensare al Siviglia.

La coppia Cristante-Diawara l’ha convinta?

Sì, mi è piaciuta la prestazione di Cristante. Abbiamo anche altre opzioni per sostituire Veretout, ma mi è piaciuta la partita di Bryan.

Zaniolo potrebbe partire da titolare contro la Juventus?

Penso di sì, vediamo. Ho parlato con Zaniolo prima della partita e lui, molto onestamente, mi ha detto che non si sentiva pronto, ma penso che la prossima sia una buona occasione per farlo tornare dal primo minuto.

Perché non ha fatto prima il cambio di modulo?

Abbiamo avuto delle partite in cui abbiamo giocato con questo sistema anche nella prima parte della stagione. Devo dire che mi piace più l’altro sistema, ma ora la squadra sta giocando bene così.

Per dire che è un’ottima stagione, che percorso dovrà fare la Roma in Europa League?

Tutti parlano che dobbiamo vincere la coppa, tutti i nostri tifosi hanno questa voglia, come noi. Dobbiamo pensare però che non è facile. Giochiamo contro una squadra che ha vinto tante volte l’Europa League e ci sono tante altre squadre forti. Dobbiamo pensare prima al Siviglia, poi vediamo che succede.

PAULO FONSECA A ROMA TV

E’ una Roma che ha tante facce. Fa parte del processo di crescita?

Sì, penso che la squadra in questi ultimi tempi abbia dimostrato uno spirito di squadra e di ambizione che mi è piaciuto. Abbiamo cambiato sistema e la squadra sta giocando bene. E’ più aggressiva e abbiamo meritato di vincere qui.

L’abbiamo vista esultare con un pugno chiuso a fine partita. La Roma costruisce tanto ma manca solo di concretezza…

Sì, abbiamo creato molte situazioni per avere un altro risultato. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, è un problema della squadra. Abbiamo fatto tre gol, abbiamo vinto, ma possiamo farlo con un altro risultato per le situazioni che abbiamo creato.

Buon primo tempo, nel secondo invece non siamo rientrati benissimo. Perché Cristante e non Veretout dall’inizio? E perché il rigore Diawara?

Veretout ha avuto un problema nell’ultima partita e aveva un po’ di fastidio. Abbiamo deciso di non rischiarlo dall’inizio. Cristante mi è piaciuto, è un giocatore diverso da Veretout. Nel rigore hanno deciso i giocatori, io ho detto che doveva essere Kolarov a batterlo ma loro hanno dato l’opportunità a Diawara. Io ho fiducia in tutti i giocatori. Sono soddisfatto perché abbiamo segnato (ride, ndr)…

Sabato c’è la Juve. Ci sarà turnover massiccio o giocheranno quelli a cui si affida di solito? La testa è già a Siviglia?

Questi ragazzi che hanno giocato quasi tutte le partite sono molto stanchi. Abbiamo la possibilità di far giocare altri che meritano di giocare contro la Juve. Abbiamo la possibilità di dare più minuti a Zaniolo, o altri che hanno giocato poco. Dobbiamo pensare anche alla partita contro il Siviglia. Questi giocatori sono molto stanchi.

Nelle ultime sette partite siamo primi in classifica. Non posso pensare che sia merito solo di un cambio di modulo. Cosa è cambiato oltre a quello?

Il modulo aiuta ad aver più aggressività. Possiamo pressare più avanti, questo è importante per l’atteggiamento. Poi ho sempre detto che quando non vinciamo le sconfitte sono molto pesanti. Ho detto ai giocatori che non possiamo cambiare il passato ma solo il presente e il futuro. Penso che sia soprattutto per noi. Ho cambiato il sistema perché la squadra così si sente più aggressiva e in fiducia in questo modo.