TORINO-ROMA 2-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è concluso da pochi minuti Torino-Roma, gara valida per la penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi che questa sera hanno battuto i granata col punteggio di 3 a 2.

Pau Lopez 5,5 – Attento e reattivo nel primo tempo. Rovina tutto nella ripresa facendosi bucare colpevolmente da Singo. Fortunatamente la sua incertezza non incide sul risultato finale.

Mancini 6 – Parte molto male. Si perde Berenguer in occasione del vantaggio granata, quindi va in confusione con qualche sbavatura di troppo. Cresce però alla distanza, salvando la prestazione.

Smalling 7 – Segna un bel gol con uno stacco imperioso. Alza il solito muro difensivo. Merita uno sforzo per il riscatto.

Kolarov 6,5 – Si trova a suo agio nel nuovo ruolo di centrale. Colpisce un palo, l’ennesimo, dopo una gran punizione.

Bruno Peres 6 – Bene nel primo tempo, quando la sua spinta sulla destra causa più di un problema alla fascia del Toro. Cala molto nella ripresa. Dal 72′ Ibanez: sv.

Cristante 6 – Prova a incidere nel match cercando spesso l’inserimento. Poco preciso però quando cerca la conclusione in porta. Dal 72′ Veretout: sv.

Diawara 7 – Conferma di essere in crescita. Bravo a tenere la posizione in campo, sia quando deve farsi trovare dai propri compagni che quando deve andare in pressione sul portatore di palla avversario. Freddo nel realizzare dal dischetto il suo primo gol in giallorosso.

Spinazzola 6,5 – Nel primo tempo è un’autentica spina nel fianco della retroguardia avversaria. Ha un paio di chance per segnare, ma non è fortunato. Nella ripresa accusa un problema e deve uscire. Dal 50′ Zappacosta 6 – Prova a spingere e a trovare il gol dell’ex ma senza fortuna.

Carles Perez 6 – Suo l’assist dalla bandierina per l’incornata di Smalling. Ma viaggia troppo a corrente alternata. Deve trovare continuità, e imparare a usare anche il destro quando è necessario. Dal 72′ Zaniolo sv.

Mkhitaryan 6,5 – Gran primo tempo: imprendibile quando parte palla al piede, offre un assist al bacio per Dzeko. Nella ripresa accusa una certa stanchezza e perde lucidità. Dal 93′ Perotti: sv.

Dzeko 7,5 – Si batte con la consueta classe per far girare la squadra. Segna anche un bel gol e si procura un rigore decisivo. Prestazione di spessore.

FONSECA 7 – La Roma incamera l’ennesima vittoria, giocando una partita di buon livello. Quinto posto raggiunto, ora servirà confermare le cose buone viste ultimamente in Europa League, il grande obiettivo post-Covid.

Giallorossi.net – A. Fiorini