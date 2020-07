LONGO: “Abbiamo risposto colpo su colpo alla Roma, la mia squadra è viva”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Moreno Longo, allenatore del Torino, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai microfoni di Sky Sport:

Sul suo futuro?

Sono del parere che il gruppo è sano e vivo, perché anche oggi contro la Roma, che è una squadra forte, è stato in grado di lottare fino all’ultimo, di rispondere colpo su colpo con quelle che erano le energie rimaste. Non molleremo neanche nell’ultima partita, cercando di fare punti, perché quando non vinci c’è il rammarico della sconfitta.

Cos’è successo con Edera e Millico?

È stato un provvedimento disciplinare. Chi mi conosce sa che penso che i giocatori e gli allenatori vanno e vengono, ma le società vanno rispettate e per questo ho preso questa decisione. Si tratta di giovani, penso che questo possa servire a loro per crescere e migliorare, ma su alcune cose non si può passare sopra.

Ancora sul caso con i giovani…

Inutile entrare nei dettagli, i panni sporchi vanno lavati in casa, io mi auguro che loro abbiano capito.

Ancora sul suo futuro…

Sono orgoglioso intanto di quello che ho fatto, raggiungendo un obiettivo importante, che permette alla società di riprogrammare la stagione in Serie A, in un contesto importante. La salvezza non era scontata. La società sta facendo le sue valutazioni, se mi dovessero chiamare è giusto che loro ascoltino anche le mie idee, bisogna lavorare in due. Se invece dovessero virare su altre scelte, da parte mia ci sarà un ringraziamento per questa possibilità e l’orgoglio per aver portato questa squadra alla salvezza.