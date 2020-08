FONSECA: “La squadra ha giocato con ambizione. Il cambio di modulo è stata una scelta mia, non dei giocatori”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato all’Allianz Stadium contro la Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Cosa ha avuto di più la Juventus rispetto alle altre?

“Complimenti alla Juventus per il campionato, è una squadra forte con un grande allenatore che ha meritato di vincere il campionato”.

Modo migliore per preparare la sfida contro il Siviglia?

“La squadra ha giocato con ambizione, abbiamo cambiato molti giocatori perché stavamo pensando al Siviglia. Adesso pensiamo agli andalusi, poi vincere in casa della Juventus è sempre importante”.

Zaniolo?

“Mi è piaciuta la sua prestazione, sta bene. All’intervallo era un po’ stanco, però ha giocato bene”.

Il cambio modulo è una scelta personale o dei giocatori?

“È stata una mia scelta, non ho parlato con i calciatori. Dopo le tre sconfitte di fila ho pensato che dovevamo essere più sicuri difensivamente”.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Complimenti per la vittoria…

Questa vittoria non cambia niente, dobbiamo pensare ora al Siviglia.

Anche se arriva all’ultima di campionato, è importante come vittoria?

Una vittoria è sempre importante. Ho detto ai ragazzi che bisogna essere ambiziosi, non importa la partita, se conta o non conta per la classifica. Una squadra che è ambiziosa deve lottare sempre per vincere, oggi abbiamo fatto questo. Le due squadre hanno cambiato molti giocatori, ma abbiamo fatto una gara seria.

La squadra reagisce bene anche ai gol presi…

Sì, come ho detto la squadra è in un buon momento. Ribaltare il risultato non è facile, l’abbiamo fatto perché la squadra è in fiducia e abbiamo aggredito sempre.