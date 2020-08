(LIVE!) JUVENTUS-ROMA: 0-0

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il campionato volge al termine. Questa sera Juventus-Roma chiuderà la Serie A 2019-2020 che ha già dato i suoi verdetti definitivi per quanto riguarda le due squadre che si affronteranno all’Allianz Stadium.

La partita è più che altro una sorta di amichevole (per quanto possa esserla una sfida tra due eterne rivali) e servirà ai due allenatori per fare ampio turn-over e dare spazio alle seconde linee in vista dei delicati impegni europei. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi al racconto del match.

JUVENTUS-ROMA, LA DIRETTA TESTUALE

PRIMO TEMPO

0′ – Fischia Rocchi, comincia Juventus-Roma!

JUVENTUS-ROMA, LE ULTIME SULLE FORMAZIONI

Ore 19:45 – La Juventus annuncia la sua formazione ufficiale, così in campo: Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Muratore, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.

Ore 19:30 – La Roma comunica il suo undici titolare con il consueto tweet:

🟥🟧🟨 FORMAZIONE 🟨🟧🟥 🔸 Esordio per Fuzato e Calafiori

🔸 Torna dal primo minuto Zaniolo#JuveRoma #ASRoma pic.twitter.com/6uunWzt27g — AS Roma (@OfficialASRoma) August 1, 2020

Ore 19:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport:

Cristante al posto di Veretout — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 1, 2020

Ore 18:45 – Due ore al fischio di inizio. Caldo afoso a Torino, temperatura intorno ai 34 gradi. Cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochissimo le scelte definitive dei due allenatori.

JUVENTUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Muratore, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. ALL.: Martusciello (Sarri squalificato).

A DISP.: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, A. Sandro, Demiral, Coccolo, Wesley, Bentancur, Ramsey, Cuadrado, Peeters, Olivieri, Vaioni.

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Perotti, Zaniolo; Kalinic. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Pau Lopez, Peres, Cetin, Spinazzola, Veretout, Diawara, Pastore, Perez, Kluivert, Mkhitaryan, Dzeko.

Giallorossi.net – G. Pinoli