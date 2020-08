Pedro, che paura: infortunio durante la finale di FA Cup, esce dal campo in barella e con l’ossigeno (FOTO)

AS ROMA NEWS – L’ultima gara con il Chelsea rischia di costare caro a Pedro Rodriguez Ledesma, in procinto di firmare con la Roma per la prossima stagione.

L’attaccante spagnolo si è infortunato alla spalla nel corso della finale di FA Cup contro l’Arsenal. L’episodio è avvenuto nei minuti di recupero, quando è rimasto a terra dopo un’uscita del portiere dei Gunners Martinez.

Pedro è rimasto a terra per 5 minuti e ha lasciato il campo in barella. Il giocatore ha lasciato il terreno di gioco dopo l’intervento dello staff medico, costretto anche ad utilizzare la bombola d’ossigeno. Un fatto che lascia ovviamente lecita preoccupazione per le condizioni del giocatore.

Pedro won’t be able to see this one out. He has been stretchered off and is being given air. looked like a horrible shoulder injury.Boss Arteta become the 1st manager to be booked in FA Cup final after a confrontation with Rudiger who also shown a yellow card as tensions flared. pic.twitter.com/i9Lao6CpV9

