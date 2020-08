PEROTTI: “Vittoria di carattere. Ora sotto con l’Europa League, sarebbe bellissimo portarla a Roma”

AS ROMA NEWS – Diego Perotti parla a Sky Sport al termine del match giocato contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Allianz Stadium:

Una bella vittoria su un campo complicato, questo risultato conferma il vostro periodo di forma positivo?

Sì, abbiamo fatto una bella partita, ottenendo una vittoria di carattere, rispondendo al loro gol. Tutti i giocatori che oggi sono entrati in campo, che hanno avuto mento minutaggio nel corso del campionato, hanno dimostrato al mister che può contare su di noi e questo è importante in vista dell’Europa League.

Due gol in uno stadio così complicato è un bel modo di terminare il campionato…

Sì, sicuramente. Ho giocato poco fino a questo momento, ho davanti un grandissimo giocatore come Mkhitaryan, che ha fatto una grande stagione, quindi dovevo approfittare dei minuti che mi dava il mister. Era molto importante oggi per tutti noi, per dimostrare che ci siamo, che siamo pronti. Per il mister pensare che in panchina ha ragazzi che hanno voglia è importante.

Avere questo gruppo a disposizione ora è importante, anche perché la stagione non è finita…

Esatto. Ci siamo allenati tanto, abbiamo lavorato molto, i ragazzi che hanno fatto di più si sono comportati benissimo, non era facile giocare tante partite e allenarsi con questo caldo. Ora per fortuna possiamo pensare al Siviglia, all’Europa League. Essendo una partita unica ce la giochiamo fino alla fine, sarebbe bellissimo portare questo trofeo a Roma.