VILLAR: “Contento di quello che ho fatto, è per questo che la Roma mi ha preso. Devo crescere fisicamente”

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar parla a Roma TV al termine del match giocato contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Allianz Stadium:

Complimenti per la tua partita…

Grazie, spero di continuare così lavorando e aiutando la squadra come oggi.

Hai dimostrato qualità e coraggio in mezzo al campo con il pallone tra i piedi, è questo quello che ti piace fare di più?

Sì, è anche quello che piace al mister di me e il motivo per cui la società mi ha preso, per questo sono molto contento di quello che ho fatto stasera.

Ti senti pronto per giocare da titolare contro il Siviglia?

Ho giocato oggi e mi alleno sempre con l’obiettivo di mettere il mister in difficoltà, penso di essere stato forte di testa quando non ho avuto molte opportunità. Sono contento di oggi, ora deve decidere lui, ma sono molto contento per l’opportunità di oggi.

Secondo te dov’è che devi migliorare e crescere di più?

Penso che devo migliorare difensivamente e fisicamente, perché qui in Italia il calcio è un po’ più fisico rispetto alla Spagna. Penso però che stiamo facendo un buon lavoro, anche con lo staff, perché mi stanno aiutando, andiamo avanti.

Non sembri un ragazzo in campo, sembri già maturo, non hai paura di giocare il pallone…

I miei compagni hanno fiducia in me, sanno che possono darmi la palla e questo mi piace molto, perché sono un giocatore che non ha paura di giocare con la pressione degli avversari addosso. Sono contento della fiducia del mister e dei compagni in me.