JUVENTUS-ROMA 1-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso col punteggio di 1-3 il match tra la Juventus e la Roma. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera all’Allianz Stadium e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Fuzato 6 – Sufficienza di incoraggiamento. Qualche sbavatura di troppo, specie nelle uscite.

Fazio 6 – Partita positiva, chiude una stagione di certo non esaltante con una buona prestazione.

Ibanez 6 – Gara attenta, senza grossi picchi. Dal 56′ Jesus 6 – Entra quando la partita della Juve era praticamente finita.

Smalling 6,5 – La speranza è che non sia la sua ultima con la maglia della Roma. Un difensore così serve come il pane.

Zappacosta 6,5 – Attento in difesa, nel primo tempo spinge meno del suo giovane collega a sinistra. Nella ripresa la sua prestazione cresce di livello.

Villar 6,5 – Lascia intravedere qualcosa di buono. Ha qualità, gli serve minutaggio ed esperienza.

Cristante 6,5 – Buona partita, mette sostanza in mezzo al campo.

Calafiori 6,5 – L’emozione di fa sentire e i primi 20 minuti sono costellati da errori banali. Poi però fa vedere di avere grandi qualità con un gol annullato e un rigore procurato. Dal 60′ Bruno Peres 6 – Entra e si mette a sinistra, ma si vede poco.

Zaniolo 7 – Giocatore di qualità superiore. Quando parte centralmente è imprendibile. Splendida l’azione con assist per il gol di Perotti. Dal 56′ Under 6 – Ha le chance per fare bene ma è troppo generoso. Dopo un paio di scatti ha il fiatone, dimostrando scarsa forma fisica.

Perotti 7 – Protagonista della serata con una doppietta. Chiude alla grande una stagione, e forse la sua avventura alla Roma. Dal 73′ Kluivert sv.

Kalinic 6,5 – Segna un bel gol, assolutamente non facile, confermando di avere confidenza con la porta. Nel secondo tempo impegna Szczesny con una conclusione potente dal limite.

FONSECA 7 – La Roma col nuovo modulo si conferma inarrestabile. I giallorossi battono finalmente una squadra davanti in classifica, anche se la partita aveva poco significato.

Giallorossi.net – G. Pinoli