Juventus-Roma 1-3, Il Messaggero: “Una vittoria che fa gonfiare il petto”, Gazzetta dello Sport: “Zaniolo come Antognoni”, Il Tempo: “Sfatato il tabù Stadium”

AS ROMA NEWS – Anche se la partita contava poco, battere la Juventus fa sempre gonfiare il petto e volare alto. E’ il commento alla vittoria della Roma di ieri per 3 a 1 all’Allianz Stadium de “Il Messaggero” (U. Trani) che oggi parla di una squadra “bella per l’Europa“.

Dopo lo svantaggio iniziale si temeva l’ennesima debacle sul campo dei bianconeri, e invece la Roma è stata propositiva e brillante, ha conquistato campo e creato occasioni: sono 9 partite di fila che i giallorossi fanno almeno un gol, efficacia che potrebbe far la differenza in coppa.

I complimenti arrivano anche dalla Gazzetta dello Sport (S. Vernazza), che definisce “dignitoso” il quinto posto ottenuto con 70 punti e che plaude Fonseca, capace di tenere alta la concentrazione e la voglia della squadra a differenza di quanto fatto da Sarri e dalla Juventus, che ha incassato la seconda sconfitta consecutiva nelle ultime due partite. La cosa più bella della partita? La cavalcata palla al piede di Zaniolo per il 3 a 1 di Perotti degna, scrive la Gazzetta, dell’Antognoni degli anni migliori.

Il Tempo (S. Pieretti) invece si concentra sul fatto che la Roma sia finalmente riuscita a sfatare il tabù Stadium, inviolato per quasi dieci anni. Il Corriere dello Sport invece titola “Zaniolo show“, col calciatore che ha guidato i suoi alla vittoria mandando al tappeto la Juve.

Redazione Giallorossi.net