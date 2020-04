FONSECA: “Pellegrini sarà il futuro capitano della Roma. Zaniolo sta recuperando bene. Campionato? Sarebbe importante finirlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca torna a parlare di Roma dalla quarantena che lo costringe nella sua casa a Casal Palocco come tutto il resto della nazione. Il portoghese viene raggiunto in collegamento da Sky Sport e parla della sua squadra, da Zaniolo a Pellegrini, e commenta anche le parole di Totti e della possibile ripresa del campionato. Ecco tutte le sue dichiarazioni:

Come passa il suo tempo a casa?

“Non è facile, ma con mio figlio e mia moglie, facendo sport, vedendo partite e giocatori. Abbiamo il tempo per tutti adesso”.

Cosa pensa delle iniziative solidali della Roma?

“Sono davvero orgoglioso delle iniziative del club in queste settimane, con la fondazione Roma Cares. La Roma è famosa in tutto il mondo per il legame con i tifosi e con la città e in questo momento è più evidente. Mi piacciono queste iniziative, non abbiamo solamente raccolto soldi, il club è stato operativo con gli ospedali e le strutture in difficoltà, acquistando mascherine e materiale sanitario. In queste ultime settimane mi è piaciuta molto l’iniziativa del club per gli anziani, ai quali ha dato materiali sanitari e prodotti alimentari. Hanno fatto cose incredibile per me, sono davvero orgoglioso”.

Cosa ne pensa delle parole di Totti?

“Ovviamente sono molto contento delle sue parole, è una leggenda e avere questo riconoscimento per il lavoro sviluppato è importante. Mi piacciono molto le sue parole”.

Totti ha detto che Lorenzo Pellegrini è il predestinato per la fascia di capitano. Secondo lei ce la farà?

“Onestamente sì. Penso che Lorenzo ha un carattere forte per essere il capitano. In questo momento abbiamo Dzeko, ma penso che in futuro Pellegrini ha tutte le qualità per essere il capitano della Roma, come ha detto Totti”.

Come riesce ad avere un dialogo con i suoi calciatori da lontano?

“In questo momento parliamo sempre con i giocatori. Loro hanno un lavoro individuale che abbiamo programmato. È importante controllare ciò che stanno facendo, per questo analizziamo il peso e la loro alimentazione. È importante sapere anche come si sentono a casa, molti di loro sono soli in questo momento. Fondamentale avere queste informazioni per lavorare con loro”.

A che punto è il recupero di Zaniolo?

“Ho parlato con il dottore e le indicazioni sono molto positive. Penso che stia recuperando molto bene”.

Quante settimane serviranno per tornare in forma quando si tornerà a giocare?

“È difficile da dire, dobbiamo pensare a diverse cose in questo momento. Quando ripartirà il campionato e quando inizieremo la prossima stagione. Sono informazioni fondamentali per programmare il lavoro, ma credo che ai giocatori non servirà molto tempo per riprendere la forma, perché i giocatori non si sono fermati. In poche settimane saremmo pronti per riprendere a giocare”.

Si riuscirà a portare al termine il campionato e le coppe europee?

È difficile da dire, ma penso che in questo momento la salute delle persone è più importante. Dobbiamo capire quando avremo tutte le condizioni per riprendere, ma la salute è più importante.

Siete disposti anche a riprendere in estate per portare al termine la stagione?

Sì, penso che se abbiamo le condizioni, è importante finire il campionato.

Si parla del campo neutro per le coppe europee, potrebbe essere un’idea?

Sì, in questo momento tutte le ipotesi sono valide. Mancano ancora molte partite tra campionato e coppe europee. Dobbiamo cercare la migliore condizione possibile.

Sulla riduzione degli ingaggi…

Penso che dobbiamo essere pronti per aiutare in questo momento difficile. Nella Roma, allenatore e giocatori siamo pronti ad aiutare. Dobbiamo essere sensibili, è un momento troppo difficile per tutti.