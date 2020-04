Roma, le ultime voci di mercato: occhi su tre giocatori dello Shakhtar. Il Napoli pensa a Karsdorp

CALCIOMERCATO ROMA LIVE NEWS – Fonseca sta svolgendo un ruolo fondamentale nel mercato della Roma, con diversi suggerimenti fatti al ds Petrachi per i calciatori da seguire con attenzione in vista della prossima estate.

Secondo il portale “Gazzetta.it” i nomi su cui il ds avrebbe acceso i fari dietro segnalazione dell’allenatore sono tre giocatori dello Shakhat Donetsk: il centrocampista ventiquattrenne Viktor Kovalenko (24), nazionale ucraino e col contratto in scadenza a giugno, la giovane promessa brasiliana Marcos Antonio (19) e l’esterno destro classe 2000 Tete (20).

Dall’Olanda intanto rimbalza la voce di un interessamento del Napoli per Rick Karsdorp (25) che con la maglia del Feyenoord ha disputato una buona stagione tanto da attirare su di sé gli occhi dei partenopei. La Roma sarebbe ben felice di cedere l’esterno, che potrebbe anche restare in Eredivisie qualora gli olandesi decidessero di riscattarlo.

Nelle ultime ore si era anche parlato di un assalto al brasiliano Bernard (27) nel caso in cui Mkhitaryan non restasse in giallorosso al termine della stagione, ma dall’Everton assicurano che il giocatore ha intenzione di restare in Premier per giocarsi le sue chance con Ancelotti.

Seguono aggiornamenti…