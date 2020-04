La Roma perde valore ma meno di Inter e Lazio

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’emergenza Coronavirus ha fatto perdere valore a tutti i club del mondo, anche alla Roma che però vede calare il prezzo della sua rosa molto meno rispetto ad altri club.

Per intenderci, in questa particolare classifica l’Inter è seconda e la Roma 54esima, e stavolta stare sotto è tutt’altro che un peccato. La classifica pubblicata dal Cies, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri), quantifica infatti la perdita di valore dei giocatori sul mercato a causa del crollo economico dovuto dalla pandemia di Coronavirus.

La squadra che in percentuale ha perso di più e l’Olympique Marsiglia (37,9%). L’Inter è calata del 35,7%, mentre la Roma del 27,2% perdendo valore per circa 147 milioni di euro. In percentuale ha perso più valore la Lazio che è ottava in questa classifica.

(Corriere della Sera)