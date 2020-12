Fonseca perde Kumbulla: problema muscolare, out per il Torino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver perso Cristante per una giornata a causa di una bestemmia pronunciata dopo il goffo autogol di Bologna, ora Fonseca rischia di dover rinunciare anche a Marash Kumbulla per la gara contro il Torino. E non solo.

Stando a quanto rivela il Corriere della Sera (L. Valdiserri) oggi in edicola, il difensore albanese, uscito durante la gara di domenica, ha accusato un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori non solo giovedì, ma fino alla pausa di Natale.

Oggi il difensore ex Verona svolgerà i controlli: a Trigoria sperano che non abbia già chiuso il suo 2020. Insieme a Ibanez ci sarà di sicuro Smalling, e lo staff medico giallorosso cercherà di recuperare anche Mancini. Altrimenti toccherà a uno tra Juan Jesus (favorito) o Fazio.

Fonte: Corriere della Sera