Fonseca, sette partite per convincere Friedkin e scacciare l’ombra di Sarri

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca si giocherà la sua conferma sulla panchina della Roma nelle prossime sette partite. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). I giallorossi infatti stanno per affrontare il primo tour de force stagionale nel quale testeranno subito le proprie ambizioni.

Fonseca dovrà invece conquistare la fiducia non solo dell’ambiente ma pure dei Friedkin, ancora non pienamente convinti di voler proseguire questo progetto tecnico come evidenziato dai contatti con Allegri. A oggi però l’ombra più forte a stagliarsi sopra il portoghese è è rappresentata da Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano è pronto a liberarsi dalla Juve per tornare in pista con una nuova avventura, e la Roma sarebbe un progetto intrigante. Fonseca può scacciare questi fantasmi solo coi risultati. A partire dalla sfida col Benevento di domenica.

Subito dopo (giovedì) sarà la volta dell’esordio in Europa League a casa dello Young Boys, seguito dalla trasferta col Milan. Poi tre scontri interni con Cska Sofia, Fiorentina e Cluj. A chiudere il tour de force c’è il Genoa prima della sosta di fine novembre.

Fonte: Leggo