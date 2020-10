Stadio Roma, per Friedkin è il momento della scelta: ecco quanto costerebbe cambiare area

ULTIME NEWS AS ROMA – L’acquisto completato ieri dei terreni di Tor di Valle da parte del magnate ceco Vitek è un passo importante per la realizzazione dello stadio della Roma. Ora la palla passa alla famiglia Friedkin, che da tempo ha un rapporto diretto con Vitek per portare avanti il progetto, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Gli americani dovrebbero occuparsi dello stadio, mentre il magnate ceco del “business park”, dividendo così gli oneri di urbanizzazione (in base alle cubature) che sono pari a circa 300 milioni. Il presidente, però, ha in corso una riflessione, anche alla luce delle tante pressioni che gli sono giunte perché arrivi a un cambio di area (Fiumicino e Tor Vergata su tutte).

Se è vero che i mancati introiti per un ritardo di 4-5 anni dovuti a un cambio di area sarebbero quantificabili in circa 120-150 milioni (più o meno 30 milioni a stagione), pur immaginando la divisione con Vitek degli oneri di urbanizzazione, la nuova proprietà sa di dover mettere in preventivo spese per almeno 150 milioni, a cui aggiungere i circa 400 per il nuovo impianto in sé.

Così i Friedkin si chiedono: e se un’altra area avesse spese di urbanizzazione assai più basse, sarebbe più conveniente? La risposta per ora è negativa, ma il tempo degli investimenti, e quindi delle scelte, è sempre più vicino.

Fonte: Gazzetta dello Sport