FONSECA: “Tanti cambi? Io ho fiducia nei miei giocatori. L’importante oggi era vincere e lo abbiamo fatto”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match di Europa League che si è appena giocato in Svizzera contro i padroni di casa dello Young Boys. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

All’inizio abbiamo pensato ai tanti cambi. Poi ha avuto ragione lei. È stato bravo o fortunato?

Quello che è importante è avere fiducia in tutti i giocatori e io ce l’ho. È stata una partita difficile, lo Young Boys non è una squadra semplice. Su questo campo hanno vinto tutte le ultime 15 partite, la Juventus ha perso qui due anni fa. Abbiamo avuto difficoltà di adattamento a questo campo che è molto veloce. L’importante era vincere e l’abbiamo fatto bene.

Vittoria dal peso enorme e fuori casa. Significa respirare per le prossime partite?

È importante iniziare a vincere ma abbiamo tante partite fino alla fine del girone. Ora dobbiamo pensare al Milan. Abbiamo fatto riposare alcuni giocatori, è stato importante. Così come vincere fuori casa.

Spinazzola è insostituibile con l’assenza di Calafiori?

Si Spinazzola sta molto bene ed è in un grande momento. Per me è un giocatore molto importante per la squadra.

Sui giocatori recuperati oggi ne abbiamo visti diversi. Questo è l’episodio della scossa per Pau Lopez?

E’ importante per i giocatori che non giocano tanto avere una partita come questa, parlo di Jesus, Fazio e Lopez. Mi piace che hanno giocato una buona partita.

Contro il Milan ne cambia altri nove?

Vediamo (ride). La verità è che a Roma abbiamo una difficoltà in questo momento, non abbiamo molti giocatori. Vediamo come staranno i giocatori dopo questa partita.