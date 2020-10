YOUNG BOYS-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match di Europa League tra lo Young Boys e la Roma col puntreggio di due a uno per i capitolini. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stade de Suisse e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Gli svizzeri lo impensieriscono poco o nulla. Nel finale però è bravo a salvare su Elia. Positivo.

Fazio 5,5 – Gioca d’esperienza ma spesso viaggia a velocità troppo ridotte. Coi lanci lunghi dalle retrovie va in evidente affanno.

Kumbulla 6,5 – Si posiziona al centro della difesa. Qualche sbavatura di troppo in fase di impostazione, ma nella sua ruvidezza è spesso efficace. Segna il gol del sorpasso.

Juan Jesus 5,5 – Buttato nella mischia da Fonseca dopo mesi di inattività, appare un po’ fuori forma. Dal 71′ Pellegrini sv.

Karsdorp 5 – Combina poco. Confusionario, non affonda sulla fascia come dovrebbe e potrebbe. Si becca un giallo, esce all’intervallo. Dal 46′ – Spinazzola 6 – Parte fortissimo, poi rallenta. Ma sulla fascia ha tutto un altro peso.

Cristante 6 – Causa un rigore che comunque sembra non esserci. Fa decisamente meglio da centrocampista centrale che da difensore, ruolo che torna a occupare nella parte finale del match.

Villar 6 – Fa il regista senza sfigurare. Ma da lui ci aspettavamo un po’ più di intraprendenza. Dal 58′ Veretout 6 – Da un po’ più di nerbo al centrocampo.

Bruno Peres 6 – Primo tempo da terzino sinistro in cui non fa praticamente nulla. Nella ripresa torna a destra e riesce a trovare il gol del pareggio. Fa solo quello, ma non è poco ai fini del risultato.

Carles Perez 6 – Crea l’unico pericolo del primo tempo con una bella azione personale, anche se deve imparare a utilizzare anche il destro. Nel finale scompare.

Pedro 5,5 – Brutto primo tempo, con tante imprecisioni non da lui. Esce nella ripresa. Dal 58′ Mkhitaryan 6,5 – Pennella l’assist per il gol vittoria di Kumbulla.

Borja Mayoral 5 – In difficoltà nel controllo del pallone, non si vede quasi mai lì davanti. Esordio deludente. Dal 58′ Dzeko 6,5 – Fa la differenza con una giocata. Poi ci mette l’esperienza per portare a casa il risultato.

FONSECA 6 – Stravolge la Roma con nove cambi e la squadra la paga. Corre ai ripari nella ripresa e riesce a portare a casa i tre punti, già pesantissimi in chiave qualificazione.

Giallorossi.net – A. Fiorini