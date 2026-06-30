Frattesi “aiuta” la Roma: incassati 300mila euro, il motivo

Davide Frattesi torna a far capolino nei conti della Roma. Questa volta, però, non si tratta di mercato, ritorni suggestivi o accostamenti estivi: il centrocampista dell’Inter ha portato un piccolo incasso nelle casse giallorosse grazie ai bonus maturati nell’ultima stagione.

La Roma ha infatti incassato circa 300mila euro legati all’operazione che aveva portato Frattesi dal Sassuolo all’Inter. Nell’accordo tra neroverdi e nerazzurri erano previsti alcuni bonus, scattati nel corso dell’ultimo campionato. Una parte di quella cifra spetta anche al club giallorosso, in virtù della percentuale sulla futura rivendita inserita al momento della cessione di Frattesi al Sassuolo. Un meccanismo che continua dunque a produrre effetti positivi, anche a distanza di anni dall’addio del centrocampista cresciuto nel vivaio romanista.

Non si tratta di una somma capace di cambiare il quadro del mercato o di incidere in modo pesante sui conti del club. Ma in una fase in cui ogni entrata può avere un suo peso, anche 300mila euro rappresentano un piccolo aiuto.

Fonte: Il Tempo