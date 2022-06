Frattesi, Celik, Aouar e la follia Ronaldo: le ultime sul mercato Roma

AS ROMA NEWS – Domenica interlocutoria per il mercato della Roma. Tutto fermo sul fronte Frattesi, col giocatore che spinge per approdare in giallorosso, ma il Sassuolo continua a sparare alto. La trattativa per ora sembra lontana da una conclusione positiva.

Attenzione dunque a possibili soluzioni alternative, con il francese Aouar che continua a essere corteggiato da Tiago Pinto. Col Lione si sta parlando anche di Veretout, e una maxi operazione non è da escludere.

Per Celik tutto sembra procedere verso la fumata bianca: la trattativa ha subito un leggero rallentamento, ma la Roma non ha fretta. Nella testa di Pinto c’è la volontà di mettere il turco a disposizione di Mou per l’inizio del ritiro, e gli ultimi dettagli dovrebbero essere sistemati nei prossimi due o tre giorni.

Sul fronte uscite si registrano interessi dalla Germania per Amadou Diawara: l’Hertha Berlino sembra quella maggiormente intenzionata a fare sul serio, ma in prestito, mentre la Roma spera di liberarsi del guineano a titolo definitivo. Alla finestra anche Schalke 04 e Augsburg, ma per ora si tratta di semplici ammiccamenti.

Incerto il futuro di Riccardi Calafiori: la Roma deve ancora decidere se privarsi di lui a titolo definitivo o se mandarlo ancora in prestito. La Cremonese lo vorrebbe a titolo temporaneo, la Salernitana punta ad acquistarlo. Si tratta.

I rumors su Cristiano Ronaldo trovano solo smentite dal lato Roma. L’operazione appare impossibile per i costi dello stipendio: a meno che il portoghese non impazzisca e decida di rinunciare a decine di milioni di ingaggio pur di vestire la maglia giallorossa, l’affare non è fattibile.

Giallorossi.net – G. Pinoli