Zaniolo-Roma: è rottura totale. Il club contro l’entourage del giocatore. E ora chiede 80 milioni per farlo partire

AS ROMA NEWS – Rottura totale tra la Roma e Zaniolo. E’ questo quello che scrivono oggi diversi quotidiani tra cui la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), Leggo (F. Balzani) e Il Messaggero (G. Lengua).

La società ha deciso di rompere il silenzio e di lasciar arrivare alla stampa tutta l’irritazione vissuta in queste ultime settimane. La Roma è stufa del comportamento del giocatore, che nella famosa intervista a Sport Week non ha mai accennato ad un futuro in giallorosso, e di tutta la comunicazione che gravita intorno al calciatore, sempre più ansioso di cambiare aria ma ben lontano dal volersi assumere la responsabilità di una rottura.

Il risultato è che lo stillicidio di informazioni anonime, che secondo la società giallorossa giungono dall’entourage dell’attaccante, hanno irritato la dirigenza, ora determinata ad avviare una linea dura. La Roma respira un senso di ingratitudine da parte del giocatore, visto quanto è stata sempre vicina a Zaniolo durante il recupero dai due infortuni.

La Roma dunque, scrivono questi quotidiani, non rinnoverà il contratto di Zaniolo. Né ora né a settembre. E non intende accettare offerte al ribasso come quella della Juve da 30 milioni più McKennie. Così da 60 milioni ora la richiesta è salita a 80. Altrimenti Zaniolo resterà a Trigoria fino al 2024.

La Juventus è al momento il club più interessato a Zaniolo, ma non ha in cassa i soldi per tentare un assalto serio al giocatore. Tutto però potrebbe cambiare nel caso di una cessione eccellente.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero