Frattesi e Chiesa i colpi da Champions. Idea Soulé se Dybala va via

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il campionato sta per chiudere i battenti, e come sempre accade in questo periodo dell’anno il calciomercato comincia a trovare sempre più spazio sulle pagine dei quotidiani.

In casa Roma tutto è ancora appeso a un filo di speranze, quello di riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League: nel weekend le idee potrebbero essere molto più chiare su questo punto.

Di sicuro con i ricavi garantiti dal nuovo format della coppa cambierà anche l’approccio sul mercato dei Friedkin e del nuovo ds Ghisolfi. Il club inoltre avrebbe molto più appeal con i calciatori da portare a Trigoria. E potrebbe realizzare qualche sogno che gira per la testa di De Rossi.

Non è una novità che il tecnico straveda per Federico Chiesa, attaccante 26enne in scadenza con la Juventus nel 2025. L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera però rende la missione molto più difficile per la Roma. L’altro calciatore che non sembra uscito ancora dai radar è l’ex giallorosso Davide Frattesi: all’Inter ha fatto la riserva di Barella, con De Rossi sarebbe un titolare fisso della mediana.

Per l’attacco intanto spunta il nome di Maitas Soulé, 21 anni: l’esterno mancino di proprietà della Juventus potrebbe diventare un obiettivo caldo della Roma qualora Dybala dovesse lasciare Trigoria in estate. Quest’anno ha brillato in prestito a Frosinone: per lui 33 presenze e 11 gol. L’altro grande obiettivo di Ghisolfi è Jonathan David: per lui però servirebbe investire quasi 50 milioni, e anche in questo caso siamo nell’ordine dei sogni.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!