Una pioggia di soldi dalla Champions. La Roma spera: può qualificarsi prima di giocare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una pioggia di soldi sotto la quale la Roma spera di finire nonostante il sesto posto raggiunto a fatica in classifica. La prossima Champions League porterà molti più incassi rispetto al passato alle squadre che ci parteciperanno.

Da 32 squadre si passa a 36, e il montepremi aumenta del 35% con quota di 3,7 miliardi. Alla Roma arriverebbero subito 18,8 milioni solo per la qualificazione. Poi ci sono i ricchi premi partita: 2,1 milioni per una vittoria, 700 mila per il pari.

Si giocheranno almeno 8 partite quindi aumenteranno gli incassi al botteghino (si aspetta appunto per la campagna abbonamenti) e gli introiti derivanti da sponsor e marketing. Se anche la Roma dovesse essere eliminata nel girone, percepirebbe comunque una cifra tra i 50 e i 60 milioni.

Facile capire quanto possa spostare partecipare o meno alla nuova edizione della Champions. La Roma però non può più contare sulle proprie forze, e deve sperare solo negli incastri fortunati del prossimo turno: teoricamente i giallorossi potrebbero essere già matematicamente qualificati ancora prima di scendere in campo domenica sera contro l’Empoli.

Servono però le vittorie di Bologna (che stasera sarà di scena a Marassi contro il Genoa) e Juventus (domani pomeriggio in casa col Monza), e che l’Atalanta non riesca a battere il Torino domenica alle 18. Insomma, sarà un weekend decisivo per le speranze giallorosse.

Ma converrà alle italiane già qualificate avere una sesta squadra in Champions? Al movimento calcistico farebbe comodo, ma ai singoli club potrebbe forse non fare così piacere: i soldi diritti televisivi andrebbero divisi per sei e non per cinque, e gli incassi sarebbero più bassi. Ecco perchè i più smaliziati credono poco a questo scenario.

Fonti: Leggo / Il Romanista / Il Messaggero / Corriere dello Sport

