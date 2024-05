Tiago Pinto al Bournemouth, annuncio a ore. La frecciata di Zaniolo: “Tutto torna…”

AS ROMA NEWS – Tutto confermato: Tiago Pinto riparte dal Bournemouth e dalla Premier League dopo l’esperienza non troppo fortunata alla Roma.

L’annuncio dell’approdo dell’ex general manager giallorosso al club inglese arriverà nelle prossime 24 ore, dunque l’affare può definirsi concluso a tutti gli effetti.

🔴🍒 Former AS Roma director Tiago Pinto expected to be announced as new President of Football operations for Bournemouth in the next 24 hours.

Deal done and set to be confirmed by #AFCB. pic.twitter.com/46oMYuxnwx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024