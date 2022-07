Frattesi, il Sassuolo non farà sconti dopo la cessione di Scamacca. Rottura con la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alta tensione tra la Roma e il Sassuolo per Davide Frattesi. Tutto nasce dalla trattativa con i giallorossi, club nel quale il giocatore sogna di finire, che non si sblocca da settimane.

Il Sassuolo, scrive l’edizione odierna de Il Tempo, non ha mai cambiato idea sulla valutazione del centrocampista e la cessione, vicina, di Scamacca al West Ham complica ancora di più l’affare.

I neroverde incasseranno quasi 50 milioni dall’attaccante e questo spingerà il club a non fare ogni altro tipo di trattativa in uscita, se non alle loro condizioni. La Roma si è spazientita e ha provato a fare di tutto per riportare Frattesi a casa. La rottura, ora come non mai, è ad un passo.

Tiago Pinto, concentrato adesso unicamente sulla trattativa con Dybala, aspetterà ancora qualche giorno. Ma ormai tutto fa pensare che la Roma cambierà obiettivo per il centrocampo.

Fonte: Il Tempo