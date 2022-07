Roma, dopo Dybala parte la caccia al difensore

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Ora l’all-in su Dybala, poi la Roma penserà agli altri obiettivi di mercato. Tra i quali un difensore centrale di piede mancino.

La volontà di continuare con la difesa a tre, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), fa sì che il pacchetto dei centrali a disposizione sia insufficiente: Smalling, Ibanez, Kumbulla e Mancini non bastano.

Mourinho non fa nulla per nasconderlo e, quindi, nelle prime tre uscite ha sempre schierato un calciatore fuori posto. Prima Calafiori, poi Bove e ultimo Tripi.

Le priorità per il momento sono altre, Dybala su tutte, ma la ricerca di un difensore dal piede mancino non si ferma. A gennaio il nome più vicino sembrava quello di Senesi a cui sta pensando anche il Napoli. I radar giallorossi, però, vanno anche su Evan Ndicka, classe ’99 dell’Eintrach col contratto in scadenza nel 2023.

Fonte: Il Messaggero