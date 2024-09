Frattesi: “La Roma? Ero divertito per le voci ma non c’era niente di vero. De Rossi sta puntando su Pisilli, spero si vada in questa direzione”

AS ROMA NEWS – Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, dal ritiro della Nazionale è tornato a parlare dei rumors di mercato di quest’estate che lo hanno accostato alla Roma, con De Rossi che avrebbe messo il suo nome in cima alla lista dei desideri.

L’ex giallorosso ha tagliato corto su questa possibilità, rispondendo così ai microfoni di Rai Sport se tale voce fosse avesse qualcosa di vero: “No. Ero divertito per le voci, ma non c’era niente“.

“Con i giovani bisogna avere pazienza anche nei top team, anche se non è facile. Ma ho visto che De Rossi ha fatto giocare Pisilli e spero si vada in questa direzione. Farlo esordire subito, così magari potrà crescere”.

Fonte: Rai Sport

