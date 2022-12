Frattesi o Aouar, Tiago Pinto prova a far sorridere Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un rinforzo in mediana nonostante il rientro imminente di Wijnaldum. Sembra essere questo il piano di mercato di Pinto per gennaio, almeno stando a quanto scrivono oggi diversi quotidiani.

L’obiettivo più caldo è Davide Frattesi, 23 anni, centrocampista del Sassuolo che aspetta da mesi il suo ritorno a Trigoria. La Roma, si sa, non può permettersi spese e allora in soccorso dei giallorossi potrebbe arrivare due giovani del vivaio: il primo è Edoardo Bove, il secondo Cristian Volpato.

Non è una novità che il Sassuolo abbia messo nel mirino i due giovani talenti provenienti dalla Primavera giallorossa, che la Roma non vorrebbe cedere a titolo definitivo. Ma davanti a una proposta allettante le cose potrebbero cambiare. Pinto valuta Bove circa 10 milioni, più alta quella di Volpato, per il quale si chiedono circa 15 milioni.

Mettendo entrambi sul piatto della bilancia sarebbe molto più semplice arrivare a Frattesi senza spendere cifre folli, ma la Roma non vorrebbe perdere il controllo sui due giovani.

L’altra strada, più complicata, sarebbe quella di ottenere il cash necessario dalla cessione degli esuberi in rosa: Karsdorp ora è finito nel mirino dell’Ajax, la Roma attende proposte concrete. Ma è soprattutto da Shomurodov che Pinto spera di ricavare qualcosa: l’uzbeko ha mercato, il Torino è in pole, ma per ora nessuno si muove dalla formula del prestito con diritto di riscatto, sgradita a Trigoria.

Nel frattempo, parallelamente all’affare Frattesi, Tiago Pinto è tornato a muoversi sul fronte Aouar, centrocampista 24enne del Lione in scadenza a giugno: i francesi chiedono 4 milioni per liberarlo a gennaio. Una cifra decisamente più abbordabile di quella che servirebbe per Frattesi.

Il calciatore franco-algerino piace molto al general manager portoghese, ma il problema principale è legato alle richieste del calciatore, che ha diverse offerte sul piatto e che dunque non ha ancora deciso il suo futuro.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport