Frattesi-Roma, l’Inter alza il muro e spara alto

AS ROMA NEWS – Frattesi vorrebbe lasciare l’Inter per trovarsi un club in cui essere un titolare, la Roma lo riabbraccerebbe volentieri ma da Milano hanno fatto subito capire di non essere disposti a privarsi di lui, specialmente a campionato in corso.

La strada per i giallorossi, determinati a capire se ci saranno margini di manovra, si è fatta subito in salita. Beppe Riso, agente del calciatore che ha ottimi rapporti a Trigoria, sta cercando di imbastire un’operazione per gennaio, ma dall’Inter hanno alzato il muro oltre che la posta.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Marotta, se proprio dovesse privarsi del centrocampista nel corso di questo mercato di riparazione, vuole farlo in cambio di una ricca plusvalenza: al momento tra i corridoi di mercato si parla addirittura di una richiesta eventuale da parte dei nerazzurri di 45-50 milioni. Trattabili? Chissà, ma per il momento la valutazione lascia intendere che l’Inter al momento non abbia voglia di cedere il giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport

