Roma, Ghisolfi in bilico: i Friedkin ora pensano a Sartori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nel repulisti che la Roma si accinge a fare a gennaio ed in estate, nemmeno il ds Ghisolfi sembra così sicuro di mantenere il posto. Il lavoro del mercato estivo è stato giudicato incompleto visti i risultati della squadra, e la sessione invernale sarà un banco di prova decisivo per il francese.

I Friedkin intanto si preparano a un cambio alla guida della direzione sportiva e adesso, dietro consiglio di Ranieri, guardano in Italia per la nomina del possibile nuovo ds. Magari in estate, quando uno dei migliori direttori sportivi in Italia potrebbe liberarsi. A giugno, infatti, scadrà il contratto di Giovanni Sartori col Bologna. Qualora l’ex Chievo ed Atalanta non dovesse rinnovare, la Roma cercherà di fare il massimo per portarlo a Trigoria. Lo riferisce il giornalista Nicolò Schira su X.

