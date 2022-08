Frattura della tibia, lo specialista: “Recupero in due o tre mesi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per capire meglio i possibili tempi di recupero di Wijnaldum, fermato ieri dalla frattura (composta) della tibia dopo uno scontro in allenamento, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ortopedico-traumatologo della Fondazione Poliambulanza Brescia, Loris Perticarini. Queste le sue parole:

“La frattura è un’interruzione nella continuità di un osso in due o più parti. Può essere composta (quando i monconi non si spostano) o scomposta (con spostamento dei monconi). Per un calciatore la frattura di tibia non è un infortunio frequente.”

Sui possibili interventi e sui tempi di recupero: “Se si opta per il trattamento conservativo s’immobilizza la gamba con gesso o un tutore per circa due mesi. Poi, con il recupero, si arriva comodamente ai tre mesi di stop. Se si opta per l’intervento, con l’applicazione di mezzi di sintesi (placca, chiodo o viti), i tempi d’immobilizzazione sono ridotti.

S’inizia in tempi brevi con la fisioterapia in scarico e si arriva a un carico precoce. Molto difficile però che si scenda sotto i due mesi prima del ritorno in campo. Fosse un motociclista, che non carica sulla tibia, dopo due settimane correrebbe un GP”.

Fonte: Gazzetta dello Sport