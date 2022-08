Tegola Wijnaldum: tibia rotta dopo uno scontro con Felix. Gini si opera subito e prova il recupero lampo

AS ROMA NEWS – Una mazzata terribile. La notizia dell’infortunio a Gini Wijnaldum, uno dei colpi di mercato di questa estate, squarcia la sera del prepartita di Roma-Cremonese.

Il fattaccio accade nell’allenamento di rifinitura: uno scontro di gioco fortuito con Felix, calciatore che pare essere molto vicino alla squadra che la Roma affronterà questa sera, ha provocato la rottura della tibia del centrocampista olandese.

Il dolore è stato subito fortissimo, il giocatore è stato immediatamente portato in clinica per i controlli, tra lo sconforto dei giocatori (Felix in primis) e dello staff che si sono subito resi conto che qualcosa di grave era appena accaduto.

Fortunatamente, nonostante l’infortunio resti piuttosto serio, dai primi accertamenti pare che il tipo di frattura (composta) sia quella meno grave. Per accelerare i tempi di recupero Gini ha deciso, in accordo con Roma e PSG, di operarsi subito a Villa Stuart, già oggi.

La speranza di Wijnaldum è quella di riuscire a recuperare dall’infortunio in tre mesi, in tempo per il prossimo Mondiale che si disputerà a cavallo tra la fine di novembre e la metà di dicembre. Una corsa contro il tempo.

Per quanto riguarda la Roma, il rientro in campo dell’olandese avverrà, senza ulteriori intoppi, a gennaio 2023, e cioè al termine dei Mondiali in Qatar. Forza Gini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini