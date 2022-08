Serie A: Atalanta-Milan finisce in partita (1-1). Il Napoli travolge anche il Monza grazie a un super Kvaratskhelia (4-0)

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Il Napoli travolge anche il Monza, e dopo aver rifilato cinque gol all’esordio al Verona in casa degli scaligeri, cala il poker contro la neopromossa di Stroppa.

La squadra di Spalletti parte forte ma fatica a trovare il gol del vantaggio che si concretizza con Kvaratskhelia, a segno al 35′ grazie a uno splendido destro dal limite che si insacca sotto il sette. Nel recupero della prima frazione arriva il raddoppio di Osimhen grazie a un potente destro rasoterra.

Nel secondo tempo il tema del match non cambia, con gli azzurri che spingono e trovano il gol del tre a zero ancora con uno scatenato Kvaratskhelia. Nel finale c’è gloria anche per un altro nuovo acquisto, il difensore Kim, che di testa fissa il risultato finale sul 4 a 0.

Finisce invece zero a zero il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa che sfiorano il gol con Destro prima dell’intervallo. Nella ripresa però Luperto si fa espellere per fallo da ultimo uomo segnalato dal Var e gli empolesi restano in dieci.

I viola allora si gettano all’attacco alla ricerca del gol partita, ma tutti gli assalti risultano vani. Finisce dunque senza reti il derby toscano, un pari che fa di sicuro più felice l’Empoli della Fiorentina.

Il posticipo serale tra Atalanta e Milan finisce uno a uno: segna Malinovskii nel primo tempo, pari di Bennacer nella ripresa per un pareggio tutto sommato giusto. Stesso risultato tra Bologna e Verona al Dall’Ara: vantaggio dei padroni di casa con Arnautovic, poi pari di Henry, tutto nel primo tempo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini