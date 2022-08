Wijnaldum ko nel corso della rifinitura: frattura della tibia per il giocatore (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NEWS – Una mazzata terribile per la Roma: Gini Wijnaldum ha riportato la frattura della tibia destra nel corso dell’allenamento di oggi.

Lo comunica il club giallorosso con un tweet appena apparso sui canali social.

I tempi di recupero sono purtroppo stimati in diversi mesi. Nei prossimi giorni il calciatore effettuerà nuovi controlli per capire se operarsi e quanto sarà lungo lo stoo. Una notizia nefasta per la Roma, arrivata alla vigilia del match contro la Cremonese.

In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. FORZA GINI! pic.twitter.com/WN3na94aRx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2022

Stando a quanto filtra da Trigoria, sarebbe stato un contrasto con Felix, giocatore prossimo a lasciare la Roma secondo le voci di mercato, a causare il grave infortunio al centrocampista olandese.