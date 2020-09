Fred-Roma, affare possibile solo in prestito: le ultime

AS ROMA CALCIOMERCATO – Aggiornamenti sull’affare Fred in chiave Roma. Nella giornata di ieri dai microfoni di Tele Radio Stereo si era parlato della possibilità che il centrocampista brasiliano possa essere inserito nelle trattative tra i giallorossi e lo United per Smalling.

Oggi, sempre dalle frequenze dell’emittente radiofonica, arrivano conferme e ulteriori dettagli della possibile operazione tra i due club per il giocatore ex Shakhtar che piace tanto a Fonseca.

L’affare è possibile in prestito, con diritto o obbligo di riscatto. In questo modo il Manchester United ammortizzerebbe di un anno il costo del cartellino di Fred e la Roma potrebbe acquistarlo a titolo definitivo il prossimo anno per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Se invece lo United decidesse di voler vendere subito il suo centrocampista, il prezzo dell’operazione sarebbe troppo oneroso per le casse di Trigoria e l’affare diventerebbe insostenibile. Per ora i colloqui sono aperti, si sta cercando di capire se l’affare è davvero possibile.

Fonte: Tele Radio Stereo