“ON AIR!” – PETRUCCI: “Smalling a 12 milioni sarebbe un’affare da applausi”, NISII: “Fredkin? Senza prosciutti a Natale anche lui diventerà uno straccione”, CORSI: “Se mette Paratici come ds dà un segnale importante”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La notizia più interessante è quella di Smalling: se la Roma riuscisse a portare a casa un giocatore come Smalling a quella cifra, allora le vanno fatte gli applausi. Si parla addirittura di una cifra intorno ai 12 milioni, sarebbe davvero un affarone…A 12 milioni prendi un ragazzino, è poco più di quello che hai pagato Ibanez… C’è la smania di vedere Friedkin, secondo me per sentire quello che deve dire e rinfacciarglielo…”

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Pallotta? A me della presenza o meno non so che farmene. Io di Pallotta mi sono iniziato a preoccupare quando la gente è impazzita perchè si era buttato nella piscina in inverno, a me sti gesti da circense non piacciono, ci vedo sempre dell’ambiguo quando si sostituisce la linearità delle intenzioni a questi gesti poco seri. Quello che i Friedkin vogliono fare è chiarissimo, ma bisogna vedere se ci riusciranno. Lo slittamento dello stadio è molto grave, mi fa chiedere se ci riuscirà mai a costruire lo stadio. Su Friedkin la curiosità nostra c’è, ma state tranquilli che dopo una eventuale conferenza stampa dove sarà spiegato ciò che è già chiaro per chi vuole capire, se non arrivano i prosciutti a Natale o le telefonatine serali di complimenti, anche Friedkin diventerà uno straccione. Perchè quando c’è malafede preventiva, non c’è presenza o chiarezza che possa cambiare il pregiudizio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se Friedkin mette un grande ds, allora dà un segnale importante. Perchè se metti Paratici come direttore sportivo, lui di certo non ti porta Juan Jesus. Con tutta la stima per il ragazzo, che è un bravo ragazzo, però purtroppo non è fortissimo. Kolarov che se ne sta andando? Nessun rimpianto, assolutamente, però ora ci serve un terzino… Ryan Friedkin in Italia? Non capisco perchè se stanno qui non vengono a Roma, è una cosa che mi manda al manicomio…”

David Rossi (Roma Radio): “Già dicono che Fonseca andrà via, e che arriva o Spalletti o Sarri. Perchè dopo la terza giornata di campionato la Roma avrebbe già zero punti e ci sarebbe ancora qualche giorno per fare mercato… Questo è quello che già vi raccontano… Pirlo non ha mai allenato in vista sua, e i giornali parlano di “metodo Pirlo”…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma aspetta la fine di questo mercato e poi tenterà di portare a Trigoria Paratici, il quale alla Juve non si trova più a suo agio. Ora è tempo di dismissioni, poi arriveranno gli acquisti…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Smalling alla Roma? Non è fatta, ma se non lo fanno è incredibile. I soldi di Schick devono servire per quello. E poi se Dzeko viene confermato, con Pedro, allora la Roma diventa forte. Cambia la Roma così, ragazzi… Come regista puoi provare Diawara, ma devi prendere un terzino e un portiere. Ma se arriva Smalling e resta Dzeko è già qualcosa…è una base di partenza. La Roma ora sta vivendo un momento difficile, con Fienga che deve fare mercato senza averlo mai fatto. E non c’è un dirigente che sta accanto all’allenatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Smalling non te lo regalano mica. Piatek alla Roma? Io ci penserei diecimila volte. Io alla Fiorentina l’ho sconsigliato. E’ uno che in Germania ha fatto poco e niente… La Roma cambia con Smalling e Dzeko? Si, per arrivare quinta come l’anno scorso…è la stessa squadra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Pedro è un buon giocatore, ma Smalling e Dzeko c’erano anche l’anno scorso…Certo, con loro due ti rimetti a posto le cose, perchè ora la Roma è disastrata…”

Redazione Giallorossi.net