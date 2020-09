VILLAR: “Felice di essere rimasto alla Roma, ora vogliamo tornare in Champions League”

INTERVISTE AS ROMA – Gonzalo Villar è stato intervistato dal portale d’informazione Goal.com direttamente dal ritiro della nazionale spagnola U21. Queste le parole del centrocampista giallorosso.

Sull’arrivo in Serie A:

“Arrivare in Serie A è stato un grande salto, ma penso di essermi adattato sempre meglio ogni giorno. Ho concluso bene la stagione, spero che vada sempre meglio e che questa sia la stagione in cui mi farò spazio in squadra. Il calcio italiano non è così difensivo, il campionato si è evoluto molto. Il calcio italiano è bello da guardare e da giocare“.

Sulla Roma:

“Potevo tornare al Valencia, ma ho preferito iniziare questa nuova avventura. E’ stata la decisione migliore e si vedrà quest’anno. Sono molto felice e voglio vincere questa sfida. La Roma è un club storico, una bellissima città con un tifo impressionante. Quando sono arrivato non ero molto conosciuto. Ora cercheremo di entrare in Champions League, che è dove deve stare questo club. Spero di giocare più partite possibili da titolare ed essere un calciatore importante di questa squadra“.

Sul periodo di quarantena:

“Durante il lockdown ero solo, sono stato rinchiuso un paio di mesi. La società è stata fenomenale con noi, ci portava la spesa e ci siamo allenati con Zoom. E’ stata dura, ma si sono comportati molto bene“.