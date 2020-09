Paratici ds, i rinnovi dei gioielli e le mosse sul mercato: le priorità della Roma di Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nell’incontro milanese avvenuto nei giorni scorsi tra Ryan Friedkin e Guido Fienga, racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), si è parlato del prossimo ds (resta in auge il nome di Paratici, il preferito della nuova proprietà), e delle mosse di mercato che avranno tre capisaldi.

Il primo riguarda i rinnovi di Zaniolo, Pellegrini e Calafiori, il secondo la riduzione di stipendi alti e datati come Kolarov (finito all’Inter), Perotti, Pastore o lo stesso Dzeko e infine l’acquisto di giocatori funzionali e dall’età giusta per avviare un progetto di medio termine.

Per questo spiccano molti profili under 28. Il primo è Milik per il quale si attende prima l’eventuale cessione di Dzeko rifinito nel mirino dell’Inter dopo l’amore scoppiato tra la Juve e Suarez. Ma attenzione al colpo a centrocampo. Con il Manchester United in queste ore si è parlato non solo di Smalling ma anche di Fred in uscita dopo l’arrivo di van de Beek.

Il brasiliano, ex pupillo di Fonseca allo Shakthar, potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto sui 25 milioni. Rientrano nei parametri pure i difensori centrali Nehuen Perez, Senesi e Maksimovic che si giocano il posto lasciato vuoto da Fazio in procinto di passare al Cagliari.

Intanto la nuova proprietà, racconta Il Messaggero (G. Lengua), farà il suo esordio all’Olimpico in occasione di Roma-Juventus, seconda giornata di campionato in programma per il 27 settembre: Dan Friedkin sarà sugli spalti con il figlio Ryan al suo fianco.