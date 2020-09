Schick al Leverkusen, slittano le visite mediche: il giocatore è in quarantena dopo un caso di Covid nella Repubblica Ceca

AS ROMA NEWS – Slitta la conclusione dell’affare Schick al Bayer Leverkusen. L’affare tra la Roma e i tedeschi è fatto, oggi il calciatore avrebbe dovuto svolgere le visite mediche, ma c’è stato un imprevisto che allungherà i tempi della fumata bianca.

Un membro dello staff della Repubblica Ceca è stato infatti trovato positivo al Covid-19, e il gruppo della nazionale, tra cui anche l’attaccante giallorosso, è stato posto in isolamento.

Slitta dunque la definizione dell’affare tra la Roma e il Bayer Leverkusen: Schick non potrà effettuare oggi le visite mediche per il club tedesco, e bisognerà attendere la fine della quarantena per la definitiva fumata bianca.