Roma, derby polacco per l’attacco: Piatek è il piano B se sfuma Milik

AS ROMA NEWS – Derby polacco per l’attacco della Roma: la novità delle ultime ore, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), è la candidatura forte di Piatek che sta insidiando il connazionale Milik. Sempre che, ovviamente, Dzeko alla fine decida di lasciare la Roma.

I giallorossi in quel caso dovranno cautelarsi con un centravanti più giovane ma ugualmente pronto, ecco perchè a Trigoria stanno pensando a un piano B nel caso in cui De Laurentiis non dovesse abbassare le pretese per Milik, il principale obiettivo di Fienga per l’eventuale sostituzione di Dzeko.

Piatek è stato pagato a gennaio scorso dall’Herta Berlino 24 milioni di euro, firmando un contratto fino a giugno del 2025. A bilancio, quindi, oggi dovrebbe essere intorno ai 22 milioni. Il che vuol sostanzialmente dire che per riportarlo in Italia bisogna partire da quella cifra, anche se poi è plausibile che i tedeschi vogliano qualcosa in più, magari 25 milioni.

Piatek in Germania non ha ancora mai convinto fino in fondo. Ed ecco perché l’Hertha potrebbe anche decidere di privarsene. Tra l’altro, il suo agente è da sempre molto vicino alla causa giallorossa, oggi anche più che mai.

Fonte: Gazzetta dello Sport