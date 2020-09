Roma, concreta la pista Biraghi per il dopo Kolarov. Ma a sinistra spunta anche Alyson

NOTIZIE AS ROMA – Con Kolarov all’Inter (affare da un milione di euro più 500 di bonus), la Roma prepara un acquisto low cost per andare a rimpolpare la fascia sinistra.

Si tratta di Cristiano Biraghi, 26 anni, terzino mancino di proprietà della Fiorentina che l’anno scorso ha giocato nell’Inter di Conte in prestito. Stando a quanto scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), la possibilità che il laterale possa approdare a Trigoria, adesso che Kolarov ha salutato, è concreta.

Anche con una formula vantaggiosa che ormai è molto di voga in serie A: prestito con diritto di riscatto. Biraghi è nel giro della Nazionale: convocato da Mancini per i due impegni di Nations League, l’esterno si gioca il posto da titolare proprio con il giallorosso Spinazzola. E chissà che il duello non possa riproporsi presto nella Roma.

Stando a quanto rivela invece la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), il club giallorosso sta valutando anche un altro profilo per la fascia sinistra: si trata del brasiliano Alyson, 24 anni, terzino mancino dell’Oeste, squadra che milita nella serie B brasiliana. E Calafiori? Il giocatore avrà più spazio ma a 18 anni è normale che avrà bisogno di tempo per entrare a pieno regime nella Roma dei grandi.

Fonte: Il Messaggero