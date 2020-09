Veretout, incedibile ma non troppo: per 30 milioni può partire

AS ROMA CALCIOMERCATO – Tutto, o quasi, ruota intorno a Veretout, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina). La Roma non intende cederlo ma non lo ritiene incedibile. Un gioco di parole che fotografa la situazione.

Il Napoli lo vuole, ma a meno di 30 milioni la Roma non tratta. E qui entra in gioco l’agente del ragazzo. Che quando viene interpellato dal sito di turno si appresta ad assicurare (e rassicurare) come il suo assistito rimarrà al 100%. Poi, però, continua a parlare con il Napoli.

Non va biasimato, fa semplicemente il suo lavoro. Che è quello di far guadagnare di più il calciatore, con il quale sabato si è intrattenuto a colloquio a Casal Palocco. Veretout alla Roma percepisce 2,4 milioni.

Se De Laurentiis è disponibile ad offrirgliene 3 inizierà il pressing sul club giallorosso. Altrimenti verrà tutto derubricato con le solite illazioni giornalistiche. Il giochino è semplice. E nemmeno inedito, conclude il quotidiano.

Fonte: Il Messaggero