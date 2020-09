Smalling, si avvicina la fumata bianca: accordo quasi fatto tra Roma e United

ULTIME NEWS AS ROMA – Chris Smalling è di nuovo molto vicino alla Roma. Stando a quanto riferisce Sky Sport nella giornata di oggi sono stati fatti importanti passi avanti nella trattativa con il Manchester United.

Gli inglesi chiedevano 20 milioni più 5 di bonus, e oggi il club giallorosso si è avvicinato alla richiesta dei Red Devils, scrive Angelo Mangiante su Twitter.

L’accordo tra i due club, sostiene il giornalista di Sky Sport su Twitter, è quasi fatto. Fonseca potrà quindi riabbracciare presto il suo difensore, con Friedkin che sta per portare a casa il suo secondo rinforzo da presidente della Roma.

Chris #Smalling is very close to come back to Serie A.

Today negotiations on between #MUFC and #AsRoma to reach the agreement. #ManchesterUnited want €20M plus €5M add ons and the deal is almost done for #AsRoma. ⚽ @SkySport #Transfert pic.twitter.com/2vl1FBFTu8

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 2, 2020