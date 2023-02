Frenata Roma

AS ROMA NEWS – La corsa della Roma rallenta. La trasferta di Lecce nascondeva diverse insidie, che si sono poi materializzate sul campo: la squadra d Baroni si conferma ostica, che ha gamba, che ringhia su tutti i palloni e con cui è difficile confrontarsi sul suo campo.

Per Dybala e compagni non è stata una serata facile, soprattutto perchè la partita si è messa subito nel peggiore dei modi: la Roma va sotto alla prima occasione avversaria, fra l’altro in modo piuttosto casuale, con un flipper in aria tra Baschirotto e Ibanez che finisce per deviare la palla nella propria porta.

La Roma però non si disunisce, ma comincia pian piano ad alzare i giri e a prendere in mano la partita. La squadra che fino a qualche mese fa non riusciva a costruire mezza palla gol degna di nota sembra solo un brutto ricordo: la manovra ora è più fluida, i giocatori riescono a sfruttare le proprie qualità per arrivare in porta.

E così fioccano le occasioni: El Shaarawy si divora il gol del pareggio, smarcato da un tacco geniale di Abraham, poi Dybala riacchiappa il risultato su rigore dopo un fallo di mano piuttosto plateale di Strefezza. Quindi la sfida tra Roma e Lecce diventa essenzialmente quella tra il nove inglese e il portiere Falcone, tifoso romanista che ieri gioca un brutto scherzo ai capitolini parando tutto il parabile, e andando anche oltre.

Il Lecce invece non riesce di fatto mai a spaventare Rui Patricio, che a parte l’autogol di Ibanez piuttosto fortuito non deve mai sporcarsi i guanti se non per un paio di debolissime conclusioni centrali di Di Francesco e Strefezza. La Roma, nonostante la superiorità, non riesce a trovare la via del secondo gol che le avrebbe permesso di portare a casa i tre punti, complice anche l’ennesima serata storta di Pellegrini, giocatore che non riesce a essere decisivo come lo era stato lo scorso anno.

Il punticino di Lecce non è disprezzabile, dirà a fine partita Mourinho, che si accontenta di raggiungere il Milan (“Nessuno a inizio stagione si aspettava di essere con loro a questo punto della stagione“) e di muovere la classifica su un campo non facilissimo. Lo Special One loda la mentalità della squadra (“Era arrabbiata del pari, è fantastico per me”), e vede il bicchiere mezzo pieno.

I segnali di crescita della Roma restano evidenti: la squadra rischia pochissimo e crea tanto. Ieri però l’ottimo Falcone non può bastare giustificare i troppi errori davanti la porta. Abraham (che però ieri ha sfoderato una bella prestazione), El Shaarawy e Pellegrini hanno sprecato occasioni importanti, e la squadra ne ha pagato le conseguenze.

La corsa Champions è sempre più incerta: sono ben 4 le squadre racchiuse nel giro di due punti. L’Atalanta sembra essere tornata quella dei tempi d’oro, la Lazio continua ad andare a corrente alternata, il Milan stenta ma resta lì. La variabile coppe (i bergamaschi saranno gli unici delle quattro a non giocarle) potrebbe essere decisiva.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini