Friedkin a un passo dall’obiettivo 95%: domani la Roma può uscire dalla Borsa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin stanno per centrare l’obiettivo: permettere alla Roma di uscire dalla Borsa attraverso l’Opa lanciata sul mercato azionario.

La giornata decisiva sarà quella di domani: ieri il rastrellamento si è fermato a 93,9%, ma le voci raccolte nell’ambiente finanziario fanno supporre che domani sarà il giorno decisivo.

Giovedì infatti entreranno in campo i grandi azionisti, che hanno già contattato gli analisti proprio per chiedere informazioni sull’Opa. La strada è tracciata e la Borsa, presto, sarà un ricordo: l’obiettivo sarà centrato domani, quando verrà raggiunto quel 95% di azioni necessario per poter procedere al delisting.

L’addio alla Borsa viene considerato uno step obbligatorio per far volare il Club, per snellire la struttura e agevolare certe operazioni economico-finanziarie. Se l’operazione andrà in porto la Roma potrà risparmiare circa 7 milioni di euro all’anno da investire in processi e risorse più utili.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport